Siverek\'te Trafik Kazası: 1 Şehit, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 uzman çavuş yaralandı.

Uzman Çavuş Kazım Yiğit yönetimindeki 16 MDK 21 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 16'ncı kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Mehmet Yıldız kurtarılamadı.