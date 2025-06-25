Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.H. (19) idaresindeki 10 AIB 415 plakalı otomobil, Siverek- Karacadağ yolu 8'inci kilometresinde S.G. (37) yönetimindeki 63 EM 729 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü S.G, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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