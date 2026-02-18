Siverek\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 EKT 738 plakalı otomobil ile 51 ACS 119 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5. kilometresindeki Karacadağ Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Faik Dallı (60), Zeliha Kıtaybahadır (49), Suar Ortakaya (50), Mehmet Halil Aktaş (66), Ali Osman Dallı (10) ve Yusuf Sabri Dallı (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
