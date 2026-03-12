Siverek'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.İ.C. idaresindeki 33 AP 330 plakalı otomobil kırsal Yücelen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol dışındaki banket alana çıktı.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
