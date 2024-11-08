Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce Fırat Mahallesi'nde belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda S. K. ile R. K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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