Siverek'te Yaralılar Taburcu Edildi

16.04.2026 14:52
Siverek’teki silahlı saldırıda yaralanan 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
