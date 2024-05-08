Şanlıurfa\'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valizde 2 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasına gelen bir otobüste dedektör köpekle arama yapıldı.
Aramada A.K.'ye ait valizde 4 parça halinde 2 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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