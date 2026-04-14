Siverek'teki okul saldırısında 16 yaralı - Son Dakika
Siverek'teki okul saldırısında 16 yaralı

14.04.2026 18:55
Bakan Göktaş, Siverek'teki saldırıda yaralananlara psikososyal destek sunulacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Siverek'te bir lisede yaşanan elim hadiseyi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan öğrencilere, öğretmenlere, okul personeline ve kolluk kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm imkanlarımızla evlatlarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin yanındayız. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'teki okul saldırısında 16 yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Siverek'teki okul saldırısında 16 yaralı - Son Dakika
Advertisement
