Siverek'teki Silahlı Saldırı Üzerine Açıklama

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve tüm eğitim camiasının yanındayız. Şanlıurfa'mıza ve ülkemize geçmiş olsun. Eğitim kurumlarını koruyamayan bir yönetim, geleceği koruyamaz. Çocuklarımızın can güvenliği ihmale bırakılamaz" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tanal, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırı, hepimizin yüreğini derinden yaralamıştır. Bir saldırganın elinde silahla bir eğitim kurumuna bu kadar kolay girebilmesi, okullarımızdaki güvenlik zaafını bir kez daha acı biçimde ortaya koymuştur. Okullar; çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim emekçilerimizin en güvenli olması gereken yerlerdir. Buna rağmen bugün yaşanan olay, okul kapılarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, giriş-çıkış denetimlerinin yetersiz olduğunu açıkça göstermektedir. Geçmişte defalarca dile getirdiğimiz gibi, özellikle riskli bölgelerde okullarda kalıcı güvenlik personeli görevlendirilmeli, okul çevrelerinde etkin kolluk tedbirleri artırılmalı, herkesin kontrolsüz şekilde okul binalarına girmesinin önüne geçilmelidir."

"Eğitim kurumlarını koruyamayan bir yönetim, geleceği koruyamaz"

Daha önce Şanlıurfa'daki artan silahlı olaylar ve bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'na sunduğumuz yazılı soru önergesinde, ruhsatsız silahların önlenmesi, denetimlerin artırılması, kamu güvenliğini tehdit eden silahlı şiddetin engellenmesi için hangi tedbirlerin alındığını sormuştuk. Bugün Siverek'te yaşanan bu vahim olay, o soruların ne kadar hayati ve acil olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yaralanan 16 yurttaşımıza acil şifalar diliyorum. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve tüm eğitim camiasının yanındayız. Şanlıurfa'mıza ve ülkemize geçmiş olsun. Eğitim kurumlarını koruyamayan bir yönetim, geleceği koruyamaz. Çocuklarımızın can güvenliği ihmale bırakılamaz."