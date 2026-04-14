Siverek'teki Silahlı Saldırıya Tepki

14.04.2026 15:57
CHP'li Bakan, okullardaki güvenlik eksikliklerine dikkat çekti ve acil önlem alınmasını istedi.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, "Bu konu önemli bir konu. Bir güvenlik eksiği olduğu ortada. Bu güvenlik eksiğinin ortadan kaldırılması lazım, derhal. Bu bizim çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey, dile getirdiğimiz bir şey. Bir an önce tedbir alınması gerektiği ortada" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, ANKA Haber Ajansı'na Siverek'te bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan, şunları söyledi:

"Tabii çok yüreğimiz yandı. İnşallah bir ölüm olmaz, bir can kaybı olmaz. Tüm temennimiz o. Bu, bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu tür saldırılar, okul saldırıları öğrenciler tarafından yapılır. Biz de derdik, nasıl böyle bir şey olabiliyor diye. Yani masum öğrencileri, okulun eski bir öğrencisi saldırıyor. Tabii şunu sorgulamak lazım. Yani o okulların önünde bunu önleyebilecek güvenlik önlemi neden yok?"

"İçişleri Bakanı'ndan randevu istedik, bekliyoruz"

Görev yapmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve 7 yılı doldurduktan sonra devlet memuru olma hakkı olan uzman çavuşlarımız, uzman erbaşlarımız, sözleşmelilerimiz var. Bunlar görevlendirilebilir. Bunlara da iş, ekmek kapısı olur. Bunlar Irak'ta, Suriye'de, Gabar'da, Cudi'de bu devlet adına mücadele ettiler. Hem de okulların güvenliğini sağlar, tecrübeli personel. Bir kısa eğitimle demiştik. Bununla ilgili bir dönüş olmadı. Sayın İçişleri Bakanı'ndan da geçen hafta pazartesi, bir genel başkan yardımcısı, iki politika kurulu başkanı olarak, biri de Milli Eğitim Politikaları Kurulu Başkanımız Suat Özçağdaş, bir randevu istedik. Aslında yani bu konuşacağımız konuların arasında bu da vardı. Ben hem 'hayırlı olsun' diyecektim. Kendisi beni daha önce telefonla aramıştı, bir sosyal medya paylaşımından dolayı. Bugün de az önce aradı. Yine bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili bilgi verdi.

Bakanın bu iletişim yönünü takdir ediyoruz. Daha önce biz ne Efkan Ala, ne Süleyman Soylu, ne Ali Yerlikaya'da böyle bir şeyle karşılaşmadık. Kendisine söyledim, yani bir bakanın arayıp bir konuyla ilgili bilgi vermesi. Bilgi verdiği konuda, İsrail Konsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili 'dini istismar eden örgüt' demişti. Ben 'neden DAEŞ'in, IŞİD'in ismini kullanmıyorsunuz, böyle söylüyorsunuz, politika değişikliği mi var?' demiştim. Onunla ilgili bir açıklama yaptı. Ben de kendisine söyledim, yani bir randevu talebimiz oluyor, 8 gündür dönülmediğini, bir randevu vereceğini söyledi. Verirse, bu tür konular yani devletin, milleti ilgilendiren, kamuyu ilgilendiren, hepimizin çocuklarını ilgilendiren, ülkenin güvenliğini ilgilendiren, polisin özlük hakları, meslek kanunu neyse tüm bu konularda konuşulur. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek veririz. Elbette eleştirmemiz gerektiğinde eleştiririz muhalefet olarak. Ama devletin, milletin, kamunun yararına, halkın yararına bir şeyde destek de verebiliriz.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Şimdi burada 16 öğrencimiz, velimiz, kantin işletmecisi var sanırım aralarında, yaralanmış. Bu konu önemli bir konu. Dolayısıyla bir güvenlik eksiği olduğu ortada. Bu güvenlik eksiğinin ortadan kaldırılması lazım, derhal. Bu bizim çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey, dile getirdiğimiz bir şey. Bir an önce tedbir alınması gerektiği ortada. Yani okullar eskisi gibi güvenli değil. Yani bizim çocukluğumuzda öyleydi. Yani bundan 40 sene önce öyleydi. Ama son iktidarın 2002'den bu yana giderek artan bir güvensizlik ortamı içinde, özellikle devlet okulları ekonomik olarak bunları karşılayacak, güvenlik personeli karşılayacak olanaktan da yoksun. Nöbetçi öğrenci eliyle güvenliği sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla uyuşturucu tüketiminin, organize suç örgütlerinin, yeni nesil çetelerin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde okullarla ilgili ayrıca ekstra güvenlik tedbirleri alınması lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Önce devlete emanet onlar o okullarda. Devlet önce onların güvenliğini sağlayacak. Ondan sonra onlara iyi bir eğitim verecek."

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Yine kazandılar Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig’de Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
16:17
Dev maç öncesi büyük rezillik Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
