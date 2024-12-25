Sivil Atlas Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivil Atlas Projesi Tanıtıldı

Sivil Atlas Projesi Tanıtıldı

Sivil Atlas Projesi, STK'ların faaliyetlerini dijital platformda haritalandıracak.

25.12.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi ile Sivil Toplum Merkez Üssü işbirliğinde yürütülen "Sivil Atlas Projesi" tanıtıldı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyet alanları, demografik yapıları, kapasite analizleri ve ihtiyaçlarını tespit edip elde edilen verileri dijital platform aracılığıyla vatandaşların ve STK'ların erişimine sunacak uygulamanın tanıtım programı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Atik Valide Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Sivil Atlas Projesi koordinatörü Abdullah Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STK'ların faaliyetlerine yönelik yaptıkları haritalandırma çalışmasında STK'ları ve gönüllüleri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

STK'ların düzenledikleri faaliyetlere gönüllülerden katılım beklediklerini aktaran Serenli, "Faaliyetlerine gönüllülerin de katılmasını arzu ediyorlar fakat hem gönüllüleri hem STK'ları buluşturmayla alakalı bir uygulamaya ihtiyaç var. Bu düşünceden hareketle aktif bir portal oluşturduk. Uygulama sayesinde kuruluşlar etkinliklerine katılacak gönüllüleri, gönüllüler de düzenlenen faaliyetleri ve kuruluşları görebilecek, erişebilecek." diye konuştu.

Uygulamanın yalnızca web sitesiyle sınırlı kalmayacağını, mobil uygulama üzerinden de hizmet vereceğini anlatan Serenli, "Mobil aplikasyon noktasına önem veriyoruz. Hızlı teknolojik araçlarla süreci daha hızlı ve uygulanabilir hale getirmek temel arzumuz. Hedefimiz, gönüllüleri STK'larla hızlı şekilde buluşturmak. Şu an sistem üzerinde verilerimiz var ama bunları daha güncel ve aktif hale getirmek istiyoruz. Bu noktada STK'ları uygulamaya kayıt olmaya ve veri girmeye, güncellemeye davet ediyoruz. Uygulamadan iyi bir memnuniyet dönüşü aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren STK'ların etkinlikleri anlık takip edilecek

Türkiye'deki STK'ların durumu ve gelişiminin incelenerek ilgililere sunulacağı uygulama, web portal ve aplikasyon modüllü dijital platform üzerinden erişime açıldı.

Aynı zamanda, faaliyet gösteren STK'ların öncelikli temel faaliyet alanları, profesyonel ve gönüllü çalışan sayıları, demografileri ve benzeri temel bilgilerini haritalama yöntemiyle uygulama üzerinden gösterecek program, anket ve mülakat yöntemiyle ihtiyaç analizleri gerçekleştirecek.

Uygulamayla STK'ların ülkedeki durumu ve gelişimi incelenerek, ilgililere açık bir platform olarak sunulacak.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum, Teknoloji, istanbul, Politika, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivil Atlas Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:52 Meclis’te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında ’sapık’ tartışması Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 23:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sivil Atlas Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.