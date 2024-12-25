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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi ile Sivil Toplum Merkez Üssü işbirliğinde yürütülen "Sivil Atlas Projesi" tanıtıldı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyet alanları, demografik yapıları, kapasite analizleri ve ihtiyaçlarını tespit edip elde edilen verileri dijital platform aracılığıyla vatandaşların ve STK'ların erişimine sunacak uygulamanın tanıtım programı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Atik Valide Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Sivil Atlas Projesi koordinatörü Abdullah Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STK'ların faaliyetlerine yönelik yaptıkları haritalandırma çalışmasında STK'ları ve gönüllüleri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

STK'ların düzenledikleri faaliyetlere gönüllülerden katılım beklediklerini aktaran Serenli, "Faaliyetlerine gönüllülerin de katılmasını arzu ediyorlar fakat hem gönüllüleri hem STK'ları buluşturmayla alakalı bir uygulamaya ihtiyaç var. Bu düşünceden hareketle aktif bir portal oluşturduk. Uygulama sayesinde kuruluşlar etkinliklerine katılacak gönüllüleri, gönüllüler de düzenlenen faaliyetleri ve kuruluşları görebilecek, erişebilecek." diye konuştu.

Uygulamanın yalnızca web sitesiyle sınırlı kalmayacağını, mobil uygulama üzerinden de hizmet vereceğini anlatan Serenli, "Mobil aplikasyon noktasına önem veriyoruz. Hızlı teknolojik araçlarla süreci daha hızlı ve uygulanabilir hale getirmek temel arzumuz. Hedefimiz, gönüllüleri STK'larla hızlı şekilde buluşturmak. Şu an sistem üzerinde verilerimiz var ama bunları daha güncel ve aktif hale getirmek istiyoruz. Bu noktada STK'ları uygulamaya kayıt olmaya ve veri girmeye, güncellemeye davet ediyoruz. Uygulamadan iyi bir memnuniyet dönüşü aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren STK'ların etkinlikleri anlık takip edilecek

Türkiye'deki STK'ların durumu ve gelişiminin incelenerek ilgililere sunulacağı uygulama, web portal ve aplikasyon modüllü dijital platform üzerinden erişime açıldı.

Aynı zamanda, faaliyet gösteren STK'ların öncelikli temel faaliyet alanları, profesyonel ve gönüllü çalışan sayıları, demografileri ve benzeri temel bilgilerini haritalama yöntemiyle uygulama üzerinden gösterecek program, anket ve mülakat yöntemiyle ihtiyaç analizleri gerçekleştirecek.

Uygulamayla STK'ların ülkedeki durumu ve gelişimi incelenerek, ilgililere açık bir platform olarak sunulacak.