Sivil savunma yüzde 85'i yıkılan Zeytun'un afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı

GAZZE (AA) – HÜSNÜ NEDİM – İsrail'in altyapısını ve konutlarının yüzde 85'ini yerle bir ettiği Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde, naylon çadırlarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce sivil, yaklaşan kış koşulları ve ağır abluka nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin eşiğinde bulunurken, sivil savunma ekipleri, yerel yöneticiler ve mahalle sakinleri "felaket öncesi son uyarı" diyerek dünyaya feryat ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü yıkıcı saldırılar ve insani ablukası, yaklaşan kış mevsimi öncesinde bölgedeki yaşam şartlarını tam anlamıyla bir felaket eşiğine getirdi.

Kentin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Zeytun Mahallesi sakinleri, sivil savunma yetkilileri ve yerel idareciler, binaların ve altyapının yüzde 85'inin yok edildiği bölgede "son uyarı" başlığıyla bir basın toplantısı düzenleyerek uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Zeytun Mahallesi Komitesi, Sığınma Merkezleri Topluluğu, Sivil Savunma Teşkilatı temsilcileri ve mahalle ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, İsrail bombardımanları nedeniyle kırılgan hale gelen yaşam alanlarının yağmur ve seller karşısında tamamen savunmasız kaldığı vurgulandı.

"Çocuklarımızın ölmesini mi bekliyoruz?"

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askeri operasyonlarının mahallede bıraktığı tahribatın boyutuna dikkati çekerek Zeytun'un "afet bölgesi" ilan edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz iki kış boyunca yaşanan can kayıplarını ve çadırların sular altında kalmasını hatırlatan Basal, şunları söyledi:

"Ne bekliyoruz? Kışın bastırmasını ve aynı acı sahnelerin yeniden yaşanmasını mı? Daha fazla çocuğun yaşamını yitirmesini mi bekliyoruz? İsrail'in uyguladığı katı abluka nedeniyle bölgeye ağır iş makineleri ve yeniden inşa malzemeleri sokulamıyor. İnsani protokoller uygulanmıyor. Şartlar böyle devam ederse Gazze halkı benzeri görülmemiş bir kış felaketiyle yüzleşecek."

"200 bin insan yıkıntılar arasında yaşama tutunmaya çalışıyor"

Gazze Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kazaat ise İsrail saldırılarının mahalleyi yaşanamaz hale getirdiğini ifade etti.

İsrail ordusunun doğrudan hedef aldığı altyapıya işaret eden Kazaat, su, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye ağlarının yüzde 85'inden fazlasının tamamen kullanılmaz durumda olduğunu söyledi.

Saldırılara ve imkansızlıklara rağmen halkın mahalleyi terk etmediğini vurgulayan Kazaat, "Zeytun Mahallesi savaştan önce 200 binden fazla insana ev sahipliği yapıyordu. Bugün belediyemizin imkanları İsrail ablukası ve yıkım nedeniyle neredeyse sıfırlanmış durumda. İsrail saldırılarında çatlayan ve her an çökme riski taşıyan binalar ile naylon çadırlarda kalan siviller için kış felaket anlamına geliyor." dedi.

Bir yıldır değişmeyen acı: "Biz de diğer insanlar gibi yaşamak istiyoruz"

İsrail askerlerinin Gazze içinde dayattığı ve bölge yüzölçümünün yüzde 70'inden fazlasını fiili kontrol altına aldığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan "güvenlik şeridine" yakın bir noktada yaşam mücadelesi veren Nadiya Tutah, içinde bulundukları insani dramı dile getirdi.

Çadırlarının her kış su altında kaldığını, soğuktan ve yağmurdan korunacak temel malzemelerden dahi mahrum bırakıldıklarını belirten Tutah, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Her şeye rağmen direniyoruz ama yaşadığımız bu hayat, hayat değil. Biz sadece dünyadaki diğer insanlar gibi insanca yaşamak istiyoruz. Saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmaların üzerinden zaman geçmesine rağmen hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Çadırlarımız soğuğu ve suyu geçirmeye devam ediyor, silah sesleri burnumuzun dibinde hiç susmadı."

İsrail, insani yardımın girişini engellemeye devam ediyor

Görgü tanıkları ve yerel yetkililer, İsrail'in yürürlükteki ateşkes ve insani yardım anlaşmalarına rağmen sınır kapılarını kapalı tutarak barınma malzemelerinin, gıda ve tıbbi yardımların girişini engellemeye devam ettiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verileri de tekrarlayan fırtınaların ve sellerin binlerce geçici barınağı yıktığını, çocukların dondurucu soğuk ve nemli koşullarda yaşam savaşı verdiğini doğruluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım niteliğindeki saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

Ağır bombardımanlar sonucunda Gazze Şeridi'ndeki konutların ve temel altyapının yüzde 90'ı moloz yığınına dönüştü.