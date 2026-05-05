Sivil Toplumdan Filistin İçin Protesto
Sivil Toplumdan Filistin İçin Protesto

05.05.2026 22:41
Rize, Ordu ve Giresun'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Rize'de, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Turhan Ali Aycan, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail güçlerinin korsan saldırısına ve hukuksuz müdahalesine maruz kaldığını söyledi.

?Gece saatlerinde sivil yardım gemilerine yapılan müdahalenin, uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğü ihlali olduğunu belirten Aycan, "Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu eylem, sadece gemilere ve aktivistlere değil, küresel vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Ordu

Ordu'da İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ordu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uçar, Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını ifade etti.

Saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını vurgulayan Uçar, "Bizler Türkiye'nin meydanlarından ilan ediyoruz, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Zulmünüz arttıkça zevaliniz de yaklaşıyor. Gazze özgür olana dek, son kirli siyonist postalı o kutsal topraklardan çekilene dek susmayacağız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Giresun

Giresun'da, İHH İnsani Yardım Derneğince Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar saldırıya tepki gösterdi.

Katılımcılar adına basın açıklaması yapan İHH Giresun İl Başkanı Fethi Elmas, Akdeniz'in dalgalarının, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıdığını dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin sadece Gazze'nin değil, insanlığın onurunu savunduklarının altını çizen Elmas, "Bu hukuksuz müdahale, özgürlük yürüyüşümüzü durduramayacak, aksine öfkemizi ve kararlılığımızı bileyecektir. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
