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Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

Sivrice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı öncesinde Hazar Gölü çevresinde başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, "Bayramda göl çevresinde yoğunluk olacak. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede tatil ve piknik yapması için çalışmamız devam ediyor." dedi.