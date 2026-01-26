(İSTANBUL) - Sivrihisar Belediyesi ile Konya Tuzlukçu Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Sivrihisar'a kazandırılan "kütüphane otobüsü" gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır hale geldi.

Konya Tuzlukçu Belediyesi iş birliğiyle Sivrihisar'a "kütüphane otobüsü" kazandırıldı. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa kitapla buluşma imkanı sunacak otobüs, ilçenin farklı mahallelerinde hizmet vererek eğitime ve kültürel gelişime katkı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Bu vesileyle Tuzlukçu Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Akbuğa'yı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Eğitime değer katan bu anlamlı katkı ve iş birliği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.