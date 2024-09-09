Sivrihisar'da 5 km'lik yol yapım çalışması tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivrihisar'da 5 km'lik yol yapım çalışması tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle Sivrihisar'a bağlı Babadat Mahallesi ile Mesut Çiftliği arasında bulunan 5 km'lik yol yapım çalışması tamamlandı. Yol yapım çalışmaları, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

09.09.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar'a bağlı Babadat Mahallesi ile Mesut Çiftliği arasında bulunan 5 km'lik yol yapım çalışması, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Sivrihisar'a bağlı Babadat Mahallesi yol yapım çalışmaları, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülmeye devam ediyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'de yapılan çalışmaları yakından takip ederek bilgi alıyor.

Başkan Dökmeci yapılan yol çalışması ile ilgili vatandaşlar için elinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sivrihisar Babadat Mahallemizin yol ayrımından Mesut Çiftliği üzerinden Elcik, Memik yol ayrımına kadar olan bağlantı yolundayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ve Sivrihisar Belediyemizin ortak yaptığı çalışmada toplam 5 kilometrede yol yapım çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha önceki tarihlerden aksaklıklardan dolayı sorun yaşadığı yapılamayan yollar hemşerilerimizin refahı ve daha kolay ulaşım sağlamaları için sati kaplama bir yol olacak. Buradan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, Daire Başkanlarımıza ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde Sivrihisar'ın her mahallesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmaya devam ederek vatandaşlarımız için elimizden gelen herşeyi yapacağız."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar, Eskişehir, Belediye, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar'da 5 km'lik yol yapım çalışması tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sivrihisar'da 5 km'lik yol yapım çalışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement