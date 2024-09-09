Sivrihisar'da 5 km'lik yol yapım çalışması tamamlandı

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(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar'a bağlı Babadat Mahallesi ile Mesut Çiftliği arasında bulunan 5 km'lik yol yapım çalışması, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Sivrihisar'a bağlı Babadat Mahallesi yol yapım çalışmaları, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülmeye devam ediyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'de yapılan çalışmaları yakından takip ederek bilgi alıyor.

Başkan Dökmeci yapılan yol çalışması ile ilgili vatandaşlar için elinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sivrihisar Babadat Mahallemizin yol ayrımından Mesut Çiftliği üzerinden Elcik, Memik yol ayrımına kadar olan bağlantı yolundayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ve Sivrihisar Belediyemizin ortak yaptığı çalışmada toplam 5 kilometrede yol yapım çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha önceki tarihlerden aksaklıklardan dolayı sorun yaşadığı yapılamayan yollar hemşerilerimizin refahı ve daha kolay ulaşım sağlamaları için sati kaplama bir yol olacak. Buradan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, Daire Başkanlarımıza ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde Sivrihisar'ın her mahallesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmaya devam ederek vatandaşlarımız için elimizden gelen herşeyi yapacağız."