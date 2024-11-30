Sivrihisar'da Cenaze Taziye Yemeğine Son

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahalledeki cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulamasına son verildi.

İlçeye bağlı 176 nüfuslu Yenidoğan Mahallesi'nde, Mahalle Muhtarı Atila Çimen ve ihtiyar heyeti tarafından söz konusu uygulamaya son verildi.

Muhtarlık tarafından alınan kararda, "Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı olarak ihtiyar heyeti ve köyümüzün büyükleri ile istişare sonucu cenazelerimizin defin sırasında taziye yemeği ve pide verilmeyecektir. Cenaze yakınının acısı, telaşı sırasında yapılan bu uygulama cenaze sahibini hem maddi hem manevi zora sokuyor. Dinimizce de yeri olmayan bu işi köy birliğimizce kaldırmışızdır. Tüm hemşehrilerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Muhtar Çimen, AA muhabirine, insanların acısını yaşamadan taziyeye gelenlere yemek dağıtma telaşına düştüklerini belirterek, "Vatandaşların acılarının arasında bu işlerle uğraşmaları bizleri rahatsız ediyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla bundan sonra mahallemizdeki cenazelerde yemek dağıtılmamasını kararlaştırdık. Tüm mahallerde aynı duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.