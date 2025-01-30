Sivrihisar'da Ücretsiz Halk Pazarı Ulaşımı Başladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin destekleri ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin girişimleri ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların çarşamba günleri kurulan Halk Pazarı'na rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz halk otobüsü seferleri başlatıldı.

Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kırsal mahalelde yaşayan vatandaşlar için çarşamba günü kurulan Halk Pazarı'na ücretsiz ulaşım sağlamaya başladı. Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, hizmete ilişkin, şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle, kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçirdik. Çarşamba günleri Halk Pazarı'na gelmek isteyen hemşehrilerimiz için tüm kırsal mahallelerimizden ilçe merkezine ücretsiz otobüs seferleri başlattık. Sabah mahallelerinden alınan vatandaşlarımız, pazar alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için ilçe merkezine ulaştırılacak ve gün sonunda yine ücretsiz olarak mahallelerine geri götürülüyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederim."