Siyasal Ziyaretler ve Spor Gündemi
Siyasal Ziyaretler ve Spor Gündemi

12.04.2026 00:10
CHP ve Zafer Partisi liderleri bir araya gelirken, çeşitli spor müsabakaları da devam ediyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Nevruz Bayramı kutlamalarına katılacak.

(Niğde/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Göztepe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Kocaelispor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.30/İzmir/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK, Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Van/13.30/Adana/16.00/Ankara/19.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32, Beyaz Grup'ta ise 36. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına, Glint Manisa Basket-TOFAŞ, Trabzonspor-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor Basketbol-Türk Telekom karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/Trabzon/15.30/Bursa/18.00)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı 2. ayağında, Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/16.00)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk ayağında, Ziraat Bankkart-Spor Toto ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.00)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 6. ve son maçında Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kolding/17.00)

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
