Siyaset ve Spor Gündemi

23.05.2026 09:10
Aile Bakanı çeşitli programlara katılacak, Bahçeli sertifika töreninde yer alacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Milli Aile Haftası Açılış Programı'na katılacak, Sivas Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gemerek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gündüz Bakımevi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ek hizmet birimlerinin açılış programlarına iştirak edecek.

(Sivas/10.30-16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Birliğinin organize ettiği 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı on ikinci ve son haftasında Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçları yapılacak.

(Muğla/14.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı on ikinci ve son haftasında Odunpazarı-MC Sistem Yurdum ve Göztepe-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı Kanada Grand Prix'sinin sprint yarışı ile sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Montreal/19.00/23.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

