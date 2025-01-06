Siyasi Faaliyetler İçin Halk Otobüsü Ruhsatları İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siyasi Faaliyetler İçin Halk Otobüsü Ruhsatları İptal Edildi

Siyasi Faaliyetler İçin Halk Otobüsü Ruhsatları İptal Edildi

İBB, özel halk otobüslerinin siyasi amaçlarla kullanımını yasaklayarak ruhsat iptali kararı aldı.

06.01.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında, "Özel Halk Otobüslerinin Hizmet Kalite Kesintisi Değerlendirme Cetveli"ne "Aracın siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılması, kullandırılması, kiraya verilmesi sonucunda otobüs taşımacılarının ruhsatı iptal edilir. Toplu taşıma aracı kullanım belgesiyle verilen taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı geri alınır." maddesinin eklenmesi teklif edildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, mevcut cetvelde konuya ilişkin yaptırım olarak 400 bilet cezası kesildiğini söyledi.

Cezanın caydırıcı olduğunu savunan Aksu, ayrıca otobüs sahibinin izni olmadan şoförün yaptığı bir eylemde otobüs sahibinin de ceza alabileceğini kaydetti.

Aksu, "Otobüs taşımacılarının ruhsatının iptal edilmesi maddesi çok ağır. Biz buna katılmıyoruz. Biz, bunun değiştirilmesini teklif ediyoruz." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise taşımacının kendisinin siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlere katılması durumunda taşımacılık ruhsatının iptal edilebileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, maddede yer alan "siyasi içerik" kavramından kastedilenin ne olduğunu sordu.

Söz alan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, geçen yıl bununla ilgili iki olay yaşadıklarını ve bu nedenle söz konusu maddeyi gündeme getirdiklerini anlattı.

Otobüs sahiplerine verilen 400 biletlik cezaya değinen Demet, "Bu arkadaşa 400 bilet ceza verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Bu arkadaşlar zaten o cezayı fazlasıyla kazanıyor. Burada ruhsat iptali gerekiyor. Ruhsat iptalini yaptık. Mahkemeden, TUDES'te (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) böyle bir ceza maddesi olmadığından dolayı geri döndü. Biz bunu maddeye koyalım." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise özel halk otobüsü esnafının İBB'den hak edişleriyle ilgili problem yaşadığını aktararak, bununla ilgili bir protesto eyleminin bu kapsama girip girmeyeceklerini İETT Genel Müdürü Demet'e sordu.

Bunun üzerine Demet, "Kesinlikle, asla girmez. Burada İETT'nin genel müdürü olarak ifade ediyorum." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün de söz konusu maddenin düzenleneceğini belirterek, bunun net bir şekilde ifade edileceğini kaydetti.

Yeniden düzenlenerek sunulan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Faaliyetler İçin Halk Otobüsü Ruhsatları İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:57:20. #1.12#
SON DAKİKA: Siyasi Faaliyetler İçin Halk Otobüsü Ruhsatları İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.