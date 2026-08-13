Siyasi Gündem ve Ekonomi Toplantıları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Büyükelçiliği'nde, Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasına katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Adalet Sarayı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması'na iştirak edecek.

(Trabzon/10.00/17.00)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında Dirençli Şehirler Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Baha Öğütken, Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın katılımıyla, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin Başkent Millet Bahçesi'nde basın açıklaması yapılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 6'ncı toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışını yapacak, gümrük kapısını ziyaret ederek bilgi alacak.

(Hatay/17.00/20.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev ile bir araya gelecek, ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edilecek.

(Sofya)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri, yılın üçüncü enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/10.30/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katılacak.

(Kahire)

2- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

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