Siyasi Partiler Bayramlaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Partiler Bayramlaşacak

28.05.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasi partiler, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'da bayramlaşma programları düzenleyecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak.

(Ankara/09.30-15.05)

CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30-18.00)

MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.

(Ankara/09.00-15.00)

İYİ Partide diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.00-15.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine iştirak edecek.

(Kastamonu/10.30/11.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polisevi'nde vatandaş ve emniyet mensuplarıyla, Zübeyde Hanım Huzurevi'nde huzurevi sakinleriyle bayramlaşacak, AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programına katılacak.

(Tekirdağ/13.00/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD ile İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2? ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İl Bayramlaşma Programı'na katılacak.

(Rize/14.00)

2- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN müsabakaları yapılacak.

(Trabzon/18.00/İstanbul/20.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Bayramlaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 00:21:44. #7.13#
SON DAKİKA: Siyasi Partiler Bayramlaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.