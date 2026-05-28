Siyasi Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti.

Konuk heyetleri, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi üyesi Nuray Özdoğan ağırladı.

DEM Parti'yi ziyaret eden MHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Çelebi, karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Toplumumuzun bu yola, onurlu bir barışa ve insana dair hasretlere susamışlığı var. Bu anlamda çabalarımız ve gayretimiz devam edecek. Bizler de aslında bu bayramı çok önemli buluyoruz. Toplumsal ve geleceğe dönük barış düşlerimizin gerçeğe döndüğü yeni bir dönemin savunucuları ve yolcuları olarak hoş geldiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kararlı bir şekilde bu süreci sonuçlandırmalıyız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da MHP'nin süreci izlediğini ve takip ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki somut adımlarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Durmaz, "Biz, geçmişten bugüne, bu konuda en tutarlı siyasi parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz, ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. Biz, bu ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden yanayız. O nedenle de Terörsüz Türkiye süreci, etrafta yaşanan hadiselerle birlikte değerlendirildiğinde aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği, ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha hem bizim insanımızın hem bütün dünyanın gözü önünde somutlaşmıştır." diye konuştu.

Ülkede uzun süredir devam eden teröre rağmen Kürt ile Türk'ün birbirini hasım değil hısım bellediğini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"40-50 yıldaki yaşananlara rağmen evlilikler artmış, bu evliliklerden hemen hemen her evde Kürt damat var, her evde Türk gelin var. İşte tam tersi de söz konusu. Dolayısıyla yaklaşık 10 milyon civarında evlilik, 2'şer çocuk olsa 20 milyon, anneyi babayı, büyükanneyi büyükbabayı koyduğunuz zaman eşittir Türkiye ediyor. Nasıl böleceksiniz? Bu çocukları ortadan ikiye ayıramayacağımıza göre, çocuklarımıza çok daha güvenli, müreffeh bir Türkiye hazırlamak konusunda hep birlikte kararlı bir şekilde bu süreci sonuçlandırmalıyız. Bizim bütün niyetimiz, talebimiz, isteğimiz çocuklarımızın daha güvenli bir Türkiye'de yaşamaları noktasındadır."

"Huzurun, barışın egemen olduğu bir dünya arzuluyoruz"

AK Parti heyetinde ise AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin bulundu.

Ziyaretteki konuşmasında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i anan Kurt, Önder'in Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Kurt, "Çevremiz bir ateş çemberi. Kuzeyimizde, güneyimizde, batımızda, doğumuzda, her tarafta ya savaşlar ya gerginlikler var. Bu ortamda vatandaşlarımızın esenlikli, sağlıklı, huzurlu bir ortamda yaşamalarına vesile olmak önemli. Hepimiz için bu büyük bir görev." açıklamalarında bulundu.

Filistin, Gazze ve Lübnan'da soykırım yaşandığına dikkati çeken Kurt, "Bu soykırımın etkilerini bütün dünya çekiyor. Doğumuzda İsrail-Amerika ile İran arasındaki savaş bütün dünyayı etkiliyor. Ukrayna-Rusya hakeza yıllardır bir savaş yaşanmasına rağmen henüz ufukta bir barış gözükmüyor. Aynı şey İran-İsrail-Amerika arasındaki savaşta da görülüyor. Bir barış ortamı maalesef sağlanabilmiş değil. AK Parti olarak huzurun, barışın egemen olduğu bir dünya arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurt, Terörsüz Türkiye sürecinin ülkeye huzur getirmesini ümit ettiğini belirterek, "Bunun ne kadar doğru bir zamanda yapıldığını bugün daha iyi görüyoruz. Dostluk, barış, kardeşliğe ülkenin çok ihtiyacı var. Hepimizin görüşleri farklı olabilir, önemli olan aynı ülkenin değerlerine hizmet etmek. Ülkemiz ne kadar büyük, ne kadar kalkınmış olursa insanlarımız o kadar mutlu olur. Bizim de tek gayemiz, ülkemize hizmet etmektir." diye konuştu.

DEM Parti'li Çelebi ise Türkiye'nin, barış ve gelecek günler için tarihi bir fırsat yakaladığını belirterek, "Süreçler kelimelerle başlar ama bir anlamda o süreçleri hayata geçiren, güven telkin eden de yapılan eylemler ve pratiğe dönmesidir." ifadesini kullandı.

Yasal adımların hızlı bir şekilde atılması gerektiğini kaydeden Çelebi, "Yaptığımız her halk toplantısında çok açık ve net söyleyebiliriz ki halk bunu bekliyor. Bu güvenin tesis edilmesi aslında bir anlamda hem süreç açısından ama en çok da belki bu güven bir anlamda sizin için de önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Bu sorumlulukla yaklaşmamız gerekiyor. Bu sürecin ciddiyetini bu noktada görmemiz ve hızlı adımlar atmamız da önemli." dedi.

Öte yandan, DEM Parti'yi, Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi heyetleri de ziyaret etti.