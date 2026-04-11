Skriniar'ın Taşınma Skandalı: 37 Bin Dolar Çalındı

11.04.2026 14:11
Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, ev taşıma sırasında 37 bin doları çalındığını bildirdi.

İSTANBUL Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar evini taşıdığı sırada komodin içindeki yaklaşık 37 bin dolarının çalındığını belirterek polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili taşıma işlemini yapan firmanın görevlisi 5 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Skriniar polise verdiği ifadesinde "Taşınmak için bir firma ile anlaşmıştık. Saat 11: 00 sıralarında gelip yüklediler 16: 30 gibi yükleme bitti. Eve geçince 2'nci kattaki komodin içindeki paranın olmadığını fark ettim" dedi. Soruşturma sürüyor.

Olay, 9 Mart'ta Beykoz'da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Milan Skriniar evini taşımak için bir firma ile anlaştı. Taşıma işlemi sonunda masanın üzerindeki yaklaşık 37 bin dolarının yerinde olmadığını fark etti. Skriniar polise 'Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 37 bin dolar civarında para çalındı' dedi. İhbar üzerine polis ekipleri siteye geldi. .Fenerbahçeli Milan Skriniar, yardımcısı aracılığı ile ifadesini verdi. Skriniar ifadesinde taşınmak için bir taşıma şirketi ile anlaştıklarını, sabah 11: 00 sıralarında firma görevlilerinin gelerek eşyaları yükleme yaptıkları, 16: 30 sıralarında yükleme işlemi bittiğini belirtti. Devamında kendisinin eve geldiğini 20: 30 sıralarında 2'nci katta bulunan komodin içindeki 26 bin Dolar, 4.400 Euro, ve bir miktar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine nakliye şirketini arayarak tekrardan ikamete çağırdığını polise belirtti. Polis o sırada olay yerinde olan nakliye firması çalışanları 5 kişinin ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Şüpheliler A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

