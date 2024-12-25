Skyroad Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türk turizmine katkı sağlamak amacıyla dördüncüsünü düzenlediği "Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" temasıyla düzenlenen yarışmanın Tepe Restaurant Lounge'da gerçekleştirilen ödül töreninde, 4 kategoride, 7 fotoğrafçıya ödül takdim edildi.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin'in açılış konuşması yaptığı törende, birincilik ödülü alanlara 90 bin lira, ikincilik ödülünün sahiplerine de 50 bin lira ödül çeki verildi.

Skyroad'un şubat sayısında rota "Şam" olacak

Etkinlikte konuşan Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan, derginin şubat 2025 sayısının "Şam" rotasıyla çıkacağına dikkati çekti.

Fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, Profesyonel Seyahat Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülünü "Sahra Çölü" fotoğrafıyla Nurettin Boydak, ikincilik ödülünü ise "Piramitler" ile Volkan Karagülleoğlu kazandı.

Cep Telefonu Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülüne "Sokak Lezzetleri" çalışmasıyla Neşe Arı, ikincilik ödülüne ise "Kaya Mezarlarında Sohbet" fotoğrafıyla Sezai Özaltın değer görüldü.

Drone Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülünü "Yağmur Bulutları" fotoğrafıyla Recep Çelik, ikincilik ödülünü "Vazelon Manastırı" çalışmasıyla A. Fatih Akçay aldı.

Fotoğrafçı Mustafa Gezer, "Hacivat-Karagöz" fotoğrafıyla Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding'in ana sponsoru, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru ve Türk Telekom Tivibu'nun iletişim sponsoru olduğu yarışmanın detaylarına, "www.skyroadilekesfet.com" adresinden ulaşılabilir.