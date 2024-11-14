Slovakya, Azerbaycan'dan Doğalgaz Satın Almaya Başladı

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BRATİSLAVA, 14 Kasım (Xinhua) -- Slovakya'nın devlete ait doğalgaz şirketi SPP, müşterilerine yönelik arz güvenliği sağlama çabaları kapsamında Azerbaycan'dan doğalgaz satın almaya başladı.

SPP, çarşamba günü yaptığı açıklamada Azerbaycan'dan devam eden doğalgaz ithalatının sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR ile kısa vadeli bir pilot sözleşme imzaladığını söyledi.

SPP sözcüsü Ondrej Sebesta, pilot anlaşmanın ardından uzun vadeli bir sözleşmeyi değerlendireceklerini belirtti.

SPP Genel Müdürü Vojtech Ferencz, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden taşınmasının halen en uygun maliyetli çözüm olduğunu, ancak doğudan kaynaklanabilecek olası tedarik kesintisi risklerinin, kendilerini istikrarlı arz sağlamak üzere kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelttiğini kaydetti.

An itibarıyla şirketin Rusya dışındaki kaynaklardan doğalgaz tedarikine yönelik ticari sözleşmeleri bulunuyor ve bu sözleşmeler şirkete hacim ve zamanlama açısından esneklik sunuyor.

Ukrayna üzerinden tedarikin kesintiye uğraması durumunda Slovakya'nın alternatif rotaları bulunduğunu kaydeden SPP, Rusya'dan doğalgaz akışının azalması veya tamamen durması halinde bu alternatiflere geçişin önemli ölçüde daha maliyetli olacağı uyarısında bulundu.