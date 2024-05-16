Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

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Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, Fico'nun ameliyatının iyi geçtiğini ve hayatta kalacağını açıkladı. Saldırganın siyasi motivasyonla hareket ettiği belirtilirken, Fico'nun Rusya yanlısı politikaları eleştiriliyordu.

16.05.2024 12:41
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- Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

BRATİSLAVA - Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Orta Avrupa ülkesi Slovakya, Başbakan Robert Fico'ya gerçekleştirilen suikast girişimiyle sarsıldı. Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye yaptığı açıklamada, dün kabine toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve ameliyata alınan 59 yaşındaki Başbakan Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu. Taraba, Fico'nun ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, "Bildiğim kadarıyla operasyon iyi geçti. Tahmin ediyorum ki hayatta kalacak. Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" ifadelerini kullandı. Fico'nun "çok yakından" vurulduğunu belirten Taraba, bir kurşunun karnına, diğerinin ise eklem yerine isabet ettiğini söyledi.

Slovak medyası da adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdıkları haberde Fico'nun durumunun stabil olduğunu aktardı.

"Saldırı siyasi motivasyonla gerçekleştirildi"

Başbakan Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde halkı selamladığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yere düşmüş, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtilmişti. Cintula sorgusunda, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum. Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu'na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" ifadelerini kullanmıştı.

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun Bansk Bystrica'da kaldırıldığı hastanede dün akşam ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kalinak, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu belirtmişti. İçişleri Bakanı Estok ise saldırının "siyasi motivasyonla" gerçekleştirildiğini belirtmiş, saldırganın 5 el ateş ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ekim ayında üçüncü kez göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika

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