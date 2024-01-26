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Bratislava'da hükümetin ceza kanunu değişiklikleri protesto edildi - Son Dakika
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Bratislava'da hükümetin ceza kanunu değişiklikleri protesto edildi

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen gösteride, Başbakan Robert Fico'nun kurduğu koalisyon hükümetinin ceza kanunu değiştirme ve özel savcılık biriminin kaldırılmasına yönelik önerileri protesto edildi. Muhalefet partilerinin de desteğiyle ülkenin birçok kentinde düzenlenen eylemlerde hükümetin hukuk alanında yapmayı planladığı değişikliklere tepki gösterildi. Değişiklik planı, özel savcılık makamının kaldırılmasını ve suçlara bölge ofislerindeki savcıların bakmasını öngörüyor. Ayrıca yolsuzluk ve diğer bazı suçlara ilişkin cezalarda indirim yapılması ve zaman aşımı süresinin kısaltılması da planlanıyor.

Bratislava\'da hükümetin ceza kanunu değişiklikleri protesto edildi
26.01.2024 - 01:07,  Güncelleme: 01:08
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Slovakya'nın başkenti Bratislava'da çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, Başbakan Robert Fico'nun 4 ay önce kurduğu koalisyon hükümetinin, ceza kanunu değiştirme ve özel savcılık biriminin kaldırılmasına yönelik önerileri protesto edildi.

Muhalefet partilerinin de desteği ile hükümetin hukuk alanında yapmayı planladığı değişikliklere, başta başkent olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen eylemlerde tepki gösterildi.

Koalisyon hükümetinin onayladığı değişiklik planına göre, yolsuzluk, organize suç ve aşırıcılık gibi ciddi suçlarla ilgilenen özel savcılık makamının kaldırılması, bunun yerine söz konusu suçlara bölge ofislerindeki savcıların bakması öngörülüyor.

Ayrıca planlanan değişiklikler arasında yolsuzluk ve diğer bazı suçlara ilişkin cezalarda indirim yapılması, cezaların ertelenmesi olasılığı da dahil olmak üzere zaman aşımı süresinin önemli ölçüde kısaltılması da yer alıyor.

Başkentte düzenlenen gösteride konuşan ülkenin ana muhalefet İlerici Slovakya Partisi (PS) Genel Başkanı Michal Simecka, hükümete karşı baskılarını artıracaklarını, ülkenin adalet ve özgürlüğünü savunacaklarını söyledi.

Simecka, iktidarın kendilerini parlamentoda susturmaya çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da önerilere tepki göstererek, değişikliklerin hukukun üstünlüğünü tehlikeye attığını ve topluma "öngörülemeyen" zararlar verebileceği endişesi içinde olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA
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Bratislava, Slovakya, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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