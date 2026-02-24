Slovakya'nın Petrol Sevkiyatı Ertelendi

Slovakya, Ukrayna'nın, Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının 25 Şubat'a ertelendiğini bildirdiğini duyurdu.

Slovakya Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna tarafından Drujba boru hattı üzerinden Slovakya'ya petrol sevkiyatının yeniden başlamasının 25 Şubat'a ertelendiği bilgisinin paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ertelemenin nedeninin açıklanmadığı ifade edildi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 21 Şubat'ta, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 23 Şubat'ta petrol tedarikini yeniden başlatmaması durumunda aynı gün Slovak şirketlerinden bu ülkeye elektrik tedarikini durdurmalarını isteyeceğini belirtmişti.

Fico, bugün, Ukrayna'ya yönelik acil elektrik sevkiyatını kesmesini istediğini aktarmıştı.