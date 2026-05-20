Slovenya Bakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

20.05.2026 19:27
Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, aktivistlere kötü muameleyi 'korkunç' olarak nitelendirdi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi insanları işkenceyle karşılamaması gerektiğini vurguladı.

Aktivistlere yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu kaydeden Fajon, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

