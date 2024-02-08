Slovenya Cumhurbaşkanı: Bosna Hersek AB üyeliğini hak ediyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğini hak ettiğini söyledi.
Pirc Musar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becivoric ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic tarafından başkent Saraybosna'da resmi törenle karşılandı.
Komsic ve Pirc Musar, kapalı görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Pirc Musar, Slovenya ile Bosna Hersek'in tarihi bağları olduğuna işaret ederek, "Dostluğumuzu kimse elimizden alamaz ve bunun uzun süre devam edeceğine inanıyorum. Slovenya, sizin büyük dostunuz, müttefikinizdir. Slovenya, Bosna Hersek'e AB yolunda destek veren ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.
Batı Balkan ülkelerinin AB yolculuğunun "uzun" olduğuna inandığını dile getiren Pirc Musar, AB'nin gelecek haftalarda Bosna Hersek'e müzakerelere başlama fırsatı vermek için her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.
Pirc Musar, Slovenya'nın Bosna Hersek'e bu yolda yardım etmeyi sürdüreceğine dikkati çekerek, "Bosna Hersek, AB üyesi olmayı hak ediyor." dedi.
Bosna Hersek'in coğrafi olarak da AB'ye ait olduğunu belirten Pirc Musar, " 21 Mart'ın Bosna Hersek için neşeli bir gün olmasını umuyorum." ifadesini kullandı.
Barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında Slovenya'ya teşekkür
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Komsic, Pirc Musar ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ekonomik ve ikili ilişkiler üzerine olduğunu aktardı.
Komsic, Pirc Musar ile Bosna Hersek'in AB üyeliğine yönelik de konuştuklarını kaydederek, "Slovenya hükümetine, Bosna Hersek'te barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında verdiği destek için teşekkür ederim." dedi.
Müzakerelerin başlamamasının "kötü bir mesaj" olabileceğine işaret eden Komsic, Slovenya'nın bu yoldaki desteklerini önemsediklerini kaydetti.
Bosna Hersek'ten Frontex ile işbirliği müzakerelerine başlama kararı
Bu arada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyince yapılan yazılı açıklamada, Konseyin bu akşam düzenlediği olağanüstü oturumda, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliği müzakerelerinin başlatılması kararının alındığı ifade edildi.
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