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Slovenya'da doktorlar maaşlarından memnun değil, iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika
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Slovenya'da doktorlar maaşlarından memnun değil, iş bırakma eylemi başlattı

Slovenya'da doktorlar ve diş hekimleri, maaşlarının artırılması ve maaş sisteminin bağımsız olması talebiyle iş bırakma eylemi başlattı. Slovenya Doktorlar Sendikası Üyesi Ana Lina Vodusek, hükümetin talepleri yerine getirmemesi nedeniyle öfkeli olduklarını belirtti. Slovenya hükümeti ise sendika yetkililerini görüşmeye davet ederek, doktorlara görevlerine dönme çağrısında bulundu.

Slovenya\'da doktorlar maaşlarından memnun değil, iş bırakma eylemi başlattı
15.01.2024 - 19:43,
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Slovenya'da doktorlar, maaşlarından memnun olmadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Slovenya Doktorlar Sendikası Üyesi Ana Lina Vodusek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkedeki doktorların ve diş hekimlerinin, maaşlarının artırılması ve doktor ile diş hekimlerine yönelik maaş sisteminin kamu sektöründeki genel maaş sisteminden bağımsız olması talebiyle bu sabah iş bırakma eylemi başlattığını duyurdu.

Vodusek, doktorların, hükümetin taleplerine cevap vermediği, halk sağlığı hizmetlerinde iyiye yönelik değişikliklerin uygulanmadığı ve personelin ayrılmaya devam ettiği gerekçesiyle öfkeli olduğunu söyledi.

İş bırakma eyleminin ana nedeninin, hükümetin imzalanmış anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu belirten Vodusek, eylemin talepleri yerine getirilinceye kadar devam edeceğini aktardı.

Slovenya hükümeti ise sendika yetkililerini görüşmeye davet ederek, doktorlara "görevlerine dönme" çağrısında bulundu.

Bu arada iş bırakma eylemi sırasında acil tıbbi hizmetlerin, ateşli ve enfeksiyonlu hastaların tedavilerinin yapılacağı kaydedildi.???????

Kaynak: AA
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Slovenya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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