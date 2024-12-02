Slovenya'da İsrail'e Silah Ambargosu Talebi

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Slovenya'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Savunma Bakanlığından ve hükümetten İsrail menşeili silah alımına ambargo uygulanmasını talep etti.

Filistin Hakları Hareketinden Barbara Vodopivec, Slovenya Savunma Bakanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, Slovenya'nın 2018-2023 yıllarında silah ve askeri teçhizat ithalatı için İsrail'e ortalama 370 bin avro gönderdiğini belirtti.

Barbara Vodopivec, hükümetin gelecek 2 yıl için de 30 milyon avro bütçe ayırdığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

Vodopivec, "Başbakan Robert Golob, İsrail'in soykırım suçu işlemekten ve uluslararası hukuku yok saymaktan bedel ödediğini söylüyor ancak İsrail ile ticarete ve işbirliğine devam ediyor." dedi.

Slovenya'nın İsrail menşeili silah alımıyla dolaylı da olsa insan haklarına aykırı davrandığını vurgulayan Vodopivec, "Bu nedenle Slovenya'da faaliyet gösteren bir grup STK olarak Savunma Bakanlığından ve hükümetten İsrail menşeili silah alımına ve İsrail ile askeri işbirliğine ambargo uygulanmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çağrıyı imzalıyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan, Slovenya Savunma Bakanlığından, ülkenin gelecek 2 yıl için İsrail'e 30 milyon avro bütçe ayırdığı yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Slovenya'nın Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'den hiçbir şekilde silah ve askeri teçhizat satın almadığı belirtildi.