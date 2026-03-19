Slovenya'da Seçim İçin Yabancı Müdahale Soruşturması Talebi - Son Dakika
Slovenya'da Seçim İçin Yabancı Müdahale Soruşturması Talebi

19.03.2026 16:49
Başbakan Golob, seçim öncesi yabancı müdahalenin araştırılmasını AB'den istedi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesinde 22 Mart Pazar günü yapılacak genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istedi.

Slovenya'daki yayın kurumu RTV SLO'nun haberinde, genel seçim öncesinde "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin ülkedeki süreci doğrudan etkilediğine dair iddiaların çıkması üzerine, Golob'un AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdığı belirtildi.

Haberde, AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Golob'un ülkesindeki "casus" iddialarını çok sayıda liderle ele aldığı belirtilerek AB'ye yazdığı mektupta Golob'un pazar günü yapılacak seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını talep ettiği aktarıldı.

Golob, ulusal basına yaptığı açıklamada, Slovenyalı seçmenlerin bu tarz müdahalelere en iyi cevabı vereceğini söyledi.

Bu arada, Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovenya'da Seçim İçin Yabancı Müdahale Soruşturması Talebi - Son Dakika

SON DAKİKA: Slovenya'da Seçim İçin Yabancı Müdahale Soruşturması Talebi - Son Dakika
