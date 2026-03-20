Slovenya'da Seçim Öncesi İstihbarat İddiaları

20.03.2026 14:31
İsrail istihbarat şirketiyle temas iddiaları, SDS'nin oy oranını düşürdü. Seçimler pazar günü.

Slovenya'da, İsrailli istihbarat şirketiyle görüştüğü iddia edilen muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisinin, 22 Mart Pazar günü yapılacak genel seçim öncesi anketlerdeki oy yüzdesi ciddi oranda geriledi.

Gözler, pazar günkü genel seçim öncesinde "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar üzerine, bu Avrupa Birliği (AB) üyesine çevrildi.

Avrupa genelinde seçimleri izleyen "Europe Elects" adlı kuruluşun paylaştığı anketlerde, mevcut hükümeti karalamak amacıyla İsrail ile işbirliği yaptığı öne sürülen SDS'nin oy oranının ciddi bir düşüş yaşadığı görüldü.

Anketlerde, 17 Mart'ta yüzde 31 ile birinci sırada yer alan SDS'nin oy oranı, iddiaların ardından yüzde 26'ya kadar geriledi.

İktidardaki Özgürlük Hareketi ise yüzde 31 ile ilk sırada yer aldı. SDS ile Özgürlük Hareketi arasında daha önceki anketlerde yüzde 3 olarak kaydedilen fark, ülke gündeminin ilk sırasına yerleşen "casus" iddialarının ardından yüzde 5'e çıkmış oldu.

AB üyesi Slovenya'da halk 90 sandalyeli Ulusal Meclisi belirlemek üzere pazar günü sandık başına gidecek.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu."

Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti.

Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek, iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca, 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

