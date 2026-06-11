Slovenya'da Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Slovenya'da Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Hasara Yol Açtı

11.06.2026 15:58
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Aşırı yağış ve fırtına Slovanya'da 150'den fazla yapıda hasar oluşturdu, yollar kapanıp tarım etkilendi.

Slovenya'da etkili olan aşırı yağış ve şiddetli fırtına, ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken maddi hasara yol açtı.

Dün akşam başlayan aşırı yağışlar sonrası şiddetli fırtınanın da artmasıyla bazı yerleşim bölgelerinde ağaçlar devrildi ve birçok bina kullanılamaz hale geldi. Slovenyalı yetkililer, 150'den fazla yapıda hasar oluştuğunu bildirdi.

Slovenya Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 150'yi aşkın yapıda ciddi hasar oluştuğu, 70'ten fazla belediyeden 165'in üzerinde itfaiye ekibinin sahada olduğu ifade edildi.

Şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar ve uçan çatılardan dolayı birçok yol ulaşıma kapandı. Aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

En çok zararın olduğu Komenda şehrinin belediye başkanı Jurij Kern, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre yalnızca kentteki hasarın 10 milyonlarca avroya ulaştığını, onarım için devletten yardım beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya'da Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Hasara Yol Açtı - Son Dakika

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