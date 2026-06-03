Slovenya'dan Israir Uçağına İniş İzni Yok

Slovenya'nın, başkent Lübliyana'ya inmesi planlanan İsrailli hava yolu şirketi "Israir" uçağına Tel Aviv hükümetinin politikalarına duyulan muhalefet nedeniyle iniş izni vermediği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya inmesi planlanan Israir hava yolu şirketine ait uçağın iniş izni reddedilerek, Hırvatistan'ın Zagreb kentine yönlendirildi.

Kararın Sloven makamları tarafından alındığı belirtiliyor.

Israir CEO'su Uri Sirkis, Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Havacılık Otoritesi dahil olmak üzere ilgili İsrailli kurumların, uçuşun planlandığı gibi gerçekleşmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için devreye girdiğini ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını aktardı.

Şirket, Slovenya'nın bu adımının arkasında siyasi saikler olduğunu öne sürüyor.

Hava yolu şirketinin açıklamasına göre İsrail, Lübliyana yönetiminin Israir uçağına iniş izni vermemesini Tel Aviv hükümetinin politikalarına duyulan muhalefet nedeniyle yapıldığını iddia ederek, Slovenya'ya sert bir protesto mesajı iletti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.