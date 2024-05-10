Slovenya, Filistin Devleti\'ni tanıma sürecini başlattı

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Slovenya hükümeti 13 Haziran'a kadar Filistin Devleti'nin tanınması için parlamentoya resmi bir talep gönderecek.

LÜBLİYANA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine yardımcı olmak amacıyla Slovenya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma prosedürünü Perşembe günü başlattığını duyurdu.

Bir hükümet oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Golob, "Gazze'de her gün gördüğümüz vahşet kabul edilemez ve durdurulmalı" dedi.

Slovenya'nın üç merkez sol partiden oluşan hükümet koalisyonunun Filistin Devleti'ni tanıma planı üzerinde birleştiğini söyleyen Golob, başka ülkelerin de Slovenya'yı takip etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Slovenya hükümeti 13 Haziran'a kadar Filistin Devleti'nin tanınması için parlamentoya resmi bir talep gönderecek.

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümetin Filistin'i tanıma sürecinde kararlı ve geri dönülmez bir adım atmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

Fajon, "Slovenya böylece Ortadoğu'da barışın ve iki devletli çözümün aciliyetine dair net bir mesaj veriyor" ifadesini kullandı.

Perşembe günü Lübliyana Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden 100'ü aşkın öğrenci, okul arazisindeki protestolarını üst üste ikinci günde de sürdürerek, üniversiteyi Gazze'deki soykırımı açıkça kınamaya ve İsrail'deki Bar İlan Üniversitesi ile her türlü işbirliğine son vermeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olan Slovenya, Mart ayı sonunda İspanya, Malta ve İrlanda ile ortak bir açıklama yayımlayarak, "koşullar uygun olduğunda" Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduklarını duyurmuştu.