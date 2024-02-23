Slovenya, İsrail\'in Gazze\'de insan haklarını ihlal ettiğini savundu

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- Slovenya, İsrail'in Gazze'de insan haklarını ihlal etiğini savundu

LAHEY - Slovenya'nın Lahey Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Helmut Hartman, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kendi geleceğini tayin etme hakkı" da dahil olmak üzere temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların 5. gününde konuşan Slovenya'nın Lahey Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Helmut Hartman, UAD'nin tavsiye niteliğinde bir görüş bildirmesi gerektiğini söyledi. Hartman, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde "kendi geleceğini tayin etme hakkı" da dahil temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Müzakerelerin ancak mahkemenin yasal direktifleri doğrultusunda kalıcı bir çözüme ulaşabileceğini belirten Hartman, "İsrail devletinin yanı sıra bir Filistin devleti de var olmalıdır ve Slovenya müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme olan desteğini yineler" dedi.

"Kendi geleceğini tayin hakkı rastgele bir hak değildir" diyen Hartman, insanların eşit haklarıyla paralel olduğunu ve geniş bir uygulama alanına sahip temel bir hak olduğunu söyledi. Hartman, "Devam etmekte olan İsrail işgali, kendi geleceğini tayin etme hakkının ve Filistin devletinin kurulması önünde bir engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.