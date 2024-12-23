Slovenya Sınır Kontrollerini Sıkılaştırdı

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Slovenya, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, yaptığı açıklamada, Suriye'de son yaşananlardan sonra Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Slovenya'nın Hırvatistan ve Macaristan sınır geçişlerinde kontrolleri sıkılaştırma kararı aldığını belirtti.

Ülke içerisinde de kontrollerin artırıldığını söyleyen Poklukar, sınır kapılarında Noel tatili nedeniyle uzun kuyrukların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana Schengen ülkeleri Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyan Slovenya'nın bu kontrolleri 21 Haziran 2025'e kadar uzattığı da belirtildi.

Yerel medyada paylaşılan bilgilere göre, polis, 2024'ün 11 ayında 44 bin 331 yasa dışı geçiş tespit ederken, bunların çoğunun Suriye'den geldiğini açıkladı.