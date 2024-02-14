Slovenyalı Çiftçiler, Nehir Yataklarının Genişletilmesine Karşı Gösteri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovenyalı Çiftçiler, Nehir Yataklarının Genişletilmesine Karşı Gösteri Yaptı

Slovenyalı Çiftçiler, Nehir Yataklarının Genişletilmesine Karşı Gösteri Yaptı

Slovenyalı çiftçiler, hükümetin sele karşı nehir yataklarını genişletme projesinin tarım arazilerine zarar vereceği gerekçesiyle gösteri düzenledi. Çiftçiler, selle mücadelede farklı yöntemler kullanılmasını talep ederek, tarım arazilerine yönelik çalışmaların kendileriyle konuşulmasını istedi. Ağustos 2023'te Slovenya'da meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde büyük zararlar oluşmuştu.

14.02.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenyalı çiftçiler, hükümetin sele karşı nehir yataklarını genişletme projesinin tarım arazilerine zarar vereceği gerekçesiyle gösterisi yaptı.

Savinja, Sentjur, Sostanje, Ptuj ve Karintiya'dan başkent Lübliyana'ya gelen 100'ü aşkın çiftçi, Slovenya Su Ajansı önünde toplandı.

Hükümetin, selin etkisini azaltmak için nehir yataklarını genişletme çalışmasına karşı çıkan çiftçiler, bunun tarım arazilerine zarar vereceğini belirterek, selle mücadelede konusunda başka yöntemler kullanılmasını talep etti.

Çiftçiler, bölgelerindeki çalışmaların askıya alınmasını ve modern yöntemlerle selle mücadele edilmesini istedi.

Hükümet yetkililerinin iki hafta içinde kendilerine randevu vermesini talep eden çiftçiler, tarım arazilerine yönelik çalışmaların kendileriyle konuşulması gerektiğini belirtiyor.

Slovenya'da ağustos ayındaki selde 6 kişi hayatını kaybetmişti

Ağustos 2023'te Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu seller meydana gelmişti.

Başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edilmiş ve ülke genelinde 6 kişi sellerde yaşamını yitirmişti.

Slovenya hükümeti, ülke topraklarının üçte ikisinin sular altında kaldığını ve sel nedeniyle 500 milyon avrodan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.???????

Kaynak: AA

Slovenya, Hükümet, Tarım, Çevre, Doğal Afet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenyalı Çiftçiler, Nehir Yataklarının Genişletilmesine Karşı Gösteri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: Slovenyalı Çiftçiler, Nehir Yataklarının Genişletilmesine Karşı Gösteri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement