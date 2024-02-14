Slovenyalı Çiftçiler, Nehir Yataklarının Genişletilmesine Karşı Gösteri Yaptı

Slovenyalı çiftçiler, hükümetin sele karşı nehir yataklarını genişletme projesinin tarım arazilerine zarar vereceği gerekçesiyle gösterisi yaptı.
Savinja, Sentjur, Sostanje, Ptuj ve Karintiya'dan başkent Lübliyana'ya gelen 100'ü aşkın çiftçi, Slovenya Su Ajansı önünde toplandı.
Hükümetin, selin etkisini azaltmak için nehir yataklarını genişletme çalışmasına karşı çıkan çiftçiler, bunun tarım arazilerine zarar vereceğini belirterek, selle mücadelede konusunda başka yöntemler kullanılmasını talep etti.
Çiftçiler, bölgelerindeki çalışmaların askıya alınmasını ve modern yöntemlerle selle mücadele edilmesini istedi.
Hükümet yetkililerinin iki hafta içinde kendilerine randevu vermesini talep eden çiftçiler, tarım arazilerine yönelik çalışmaların kendileriyle konuşulması gerektiğini belirtiyor.
Slovenya'da ağustos ayındaki selde 6 kişi hayatını kaybetmişti
Ağustos 2023'te Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu seller meydana gelmişti.
Başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edilmiş ve ülke genelinde 6 kişi sellerde yaşamını yitirmişti.
Slovenya hükümeti, ülke topraklarının üçte ikisinin sular altında kaldığını ve sel nedeniyle 500 milyon avrodan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.???????
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