SMA Hastası Çağla'nın Tedavisi İçin 1.8 Milyon Dolar Toplandı

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(İZMİR)- Balçovalı Tunç ailesinin 9 yaşındaki SMA hastası kızları Çağla Deniz Tunç için gerekli 1 milyon 800 bin doların toplanması nedeniyle Balçova Belediyesi önünde etkinlik düzenlendi. Başkan Onur Yiğit'in de katıldığı etkinlikte balon uçuruldu ve diğer SMA'lı çocukların kurtulması dileğinde bulunuldu.

Kuşadası'nda yaşayan Balçovalı Tunç ailesinin kızı Çağla Deniz Tunç için düzenlenen kampanyada tedavisi için gerekli olan para toplandı. Ailesi gen tedavisi için Dubai'ye gitmeye hazırlanırken Çağla için belediye önündeki meydanda kutlama etkinliği düzenlendi. Ayrıca etkinlikte, geliri gen tedavisi olmayı bekleyen bir başka SMA hastası olan Aras bebek için kullanılmak üzere bir kermes gerçekleştirildi.

Çağla için düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Onur Yiğit, "İnsanlar Balçova'mızın evladı için adeta kenetlendi. Çağla'ya da umut oldu. Bu sürece katkı koyan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çağla'nın tedavi sürecinin de iyi geçeceğine inanıyorum. Her zaman kendisinin ve ailesinin yanındayız. Bu arada TİP 1 diyabet hastaları için milletvekilimiz Ednan Arslan öncülüğünde yürütülen mücadele de olumlu sonuç verdi. Onlar için bir ödenek çıktı. İnşallah SMA'lı çocuklarımız için de mücadelemiz olumlu sonuçlanır" diye konuştu.

"Herkese minnettarız"

Etkinliğe katılan Çağla'nın anneannesi Fatma Aksoy, Çağla'ya 1 buçuk yaşında teşhis konduğunu ve 3 buçuk yaşından bu yana ilaç tedavisi gördüğünü belirterek annesi ve babası başta olmak üzere tüm ailenin zorlu süreçler yaşadığını anlattı. Ancak şu an mutlu olduklarını belirten Aksoy, destek veren herkese teşekkür etti. Çağla'nın teyzesi Ayşegül Türkeli de "Herkes bize destek oldu ama çocuklar bu kampanya için kumbarasını açtı. Bizim için bundan daha anlamlı bir katkı olamazdı. En başından bu yana yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Etkinliğe "Mikrop Hikmet" adıyla tanınan şarkıcı Hikmet Durmuş da katılarak destek verdi.