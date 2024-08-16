SMA Tip-2 Hastası İçin Yardım Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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SMA Tip-2 Hastası İçin Yardım Gecesi Düzenlendi

SMA Tip-2 Hastası İçin Yardım Gecesi Düzenlendi

SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden Turgutlulu Feyyaz Alperen Cantekin için düzenlenen yardım gecesinde toplam 2 milyon 776 bin TL bağış toplandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın da canlı yayına katılarak destek verdi.

16.08.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Haber: Ali Yılmaz

(MANİSA) - SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden Turgutlulu Feyyaz Alperen Cantekin için yardım gecesi düzenlendi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın canlı yayın konuğu olarak destek verdi.

Turgutlu'da SMA Tip-2 hastası Feyyaz Alperen Cantekin'in tedavisi için yardım gecesi düzenlendi. TUTSO Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, duygusal anların yaşandığı ve dayanışmanın güçlü bir şekilde sergilendiği anlara sahne oldu.

Canlı olarak düzenlenen yardım gecesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve gönüllüler, telefonlara baktı. Canlı yayına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de bağlanarak 100 bin TL'lik destek sundu. Ayrıca hayırseverler, Turgutlulu vatandaşlar ve Turgutlu Belediyesi personeli de bağlanarak kampanyaya bağışta bulundu. Feyyaz Alperen Cantekin için toplam 2 milyon 776 bin TL bağış toplandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kampanyası başarıyla tamamlanan Turgutlulu İrem Nur Çakto'nun zorlu sürecinde etkin rol oynarken, düzenlenen tüm etkinliklerde İrem Nur'a destek çağrısında bulunmuş ve kampanyanın duyulmasına katkı sağlamıştı. Başkan Çetin Akın ayrıca tedavisi yine olumlu sonuçlanan Manisalı Duru Sağlık'a da gerekli destek olmuştu.

"Feyyaz'ımız bağışlarınızla hayata tutunacak"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden Turgutlulu evladımız Feyyaz Alperen için düzenlenen bağış gecesinde eşim Sabriye Akın ve gönüllülerimiz ile birlikte bağış topladık. Yüreği güzel Turgutlulu hemşehrilerimize, destek olan tüm hayırseverlerimize ve Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneğine teşekkür ederim. Kampanyamız devam ediyor. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Feyyaz'ımız bağışlarınızla hayata tutunacak" dedi.

Vatandaşlar, SMA Tip 2 hastası Feyyaz Alperen Cantekin için başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyasına, Feyyaz Alperen Cantekin adına açılan TR230001009010667126305001 numaralı hesap üzerinden destek verebilecek.

Kaynak: ANKA

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