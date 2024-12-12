SMDK'dan Ulusal Uzlaşma Vurgusu

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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ülkenin inşası için kapsamlı uzlaşının ayrım yapılmaksızın Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımıyla olacağını belirtti.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, SMDK Üyesi Ahmed Bakkora'nın, başkent Şam'da Suriye halkının farklı kesimlerini temsil eden dini lider ve kanaat önderlerinin yanı sıra Beşşar Esed rejimi dönemindeki yetkili ve diplomatlarla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye halkının tüm kesimleriyle ülke geneli ve özellikle başkent Şam'da toplumsal uyum ve iç barışın inşasına katkı sağlanması için yoğun görüşmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, Bakkora'nın Şam'da Ermeni Katolik Patriği George Asaduryan ve Monsenyör George Bahi koordinasyonunda Şam Kilise İzci Heyeti ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Hristiyan topluluğun Suriye'nin inşasında yer alması ve Suriyeli tüm kesimlerin haklarının korunmasının öneminin konuşulduğu vurgulanan açıklamada, devlette halihazırd oluşan boşluğu Suriye halkının tüm kesimleriyle doldurma konusunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Bakkora, Şam'daki görüşmelerinde, "Ülkenin içinden geçtiği süreç çok hassas, SMDK da olumsuz girişimleri engellemek için geçiş sürecini çok hassas yönetiyor." dedi.

Suriye halkının elde ettiği bu zaferin kaybedilmesine izin vermeyeceğini kaydeden Bakkora, şu ifadeleri kullandı:

"SMDK, tüm Suriyelilerin hedefi olan demokratik sivil devleti kurmak için gereken her şeyi yapıyor. Bütün Suriyelilerin, uzun yıllardan beri devam eden savaştan sonra barış içinde onurlu ve istikrarlı bir yaşama ihtiyacı var. Kapsamlı ulusal uzlaşı da ayrım yapılmaksızın Suriye halkının tüm bileşenlerinin vatanı inşa sürecinde yer almasıyla olacak."

Suriye halkının arasında güvenin yeniden tesisi için atılacak temel adımlar çerçevesinde suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi gerektiğine işaret eden Bakkora, değişimin ülkede ulusal bir proje olduğu ve Suriye halkının tüm kesimleriyle bu projenin birer parçası olması gerektiğini aktardı.