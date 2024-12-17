SMDK'dan Yeni Hükümete Destek - Son Dakika
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SMDK'dan Yeni Hükümete Destek

SMDK, Baas sonrası geçici hükümeti destekleyerek, 2254 sayılı BMGK kararının uygulanacağını belirtti.

17.12.2024 12:17
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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Baas rejiminin devrilmesinin ardından Muhammed el-Beşir tarafından oluşturulan geçici hükümeti desteklediklerini belirterek, çöken Esed rejimi sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının uygulanmasının devrimci güçlerin tasarrufuna geçtiğini açıkladı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Koalisyonun, Suriye halkının özgürlük, adalet ve demokrasi taleplerinin gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

"Rejimin askeri olarak devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin 2254 sayılı BMGK kararının uygulanması, Suriyeli siyasi, sivil ve askeri tarafların oluşturduğu devrimci güçlerin tasarrufuna geçmiştir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, çöken rejimin yeni süreçte hiçbir şekilde yer almayacağı vurgulandı.

2254 sayılı kararın hayata geçirilmesinin hem Suriye halkının hem de devrimci güçlerin çıkarına olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"BMGK'nin 2254 sayılı kararı, Suriyelilerin ve liderlerinin kontrolünde, Suriyeliler arası bir diyalogla yürütülecek bir siyasi süreci ön görmektedir. BM, hiçbir şekilde bu sürece tahakküm kurmayacaktır. BM kararının uygulanmasını istemek BM'ye tahakküm kurma hakkını vermemektedir. Dolayısıyla BM'nin bu noktadaki rolü, Suriyelilerin talep etmesi halinde uzmanlık desteği ve istişareyle sınırlı olacaktır."

Açıklamada, "Rejimin devrilmesinden sonra Sayın Muhammed el-Beşir tarafından oluşturulan geçici hükümetini destekliyoruz. Zira mevcut aşamada Suriye'de bir yürütme gücünün bulunması zaruridir. Bu hükümet, kuruluş bildirgesinde de vurguladığı gibi mart ayına kadar görev yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tam Yetkili Geçici Yönetim Kurulu'nun görevleri hatırlatıldı

BMGK'nin Suriye'ye ilişkin kararının Tam Yetkili Geçici Yönetim Kurulu'nun (Geçiş Dönemi Hükümeti) ölçütlerini belirlediğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu aşamada, kurulacak herhangi bir yönetim kurulu ya da Meclis, mezhepçilik temelinde oluşturulmamış, Suriyelilerin güvenine haiz ve Suriye halkının bütün kesimlerinin temsil edildiği bir Meclis ya da kurul olmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, BMGK'nin söz konusu kararı doğrulusunda yeni Anayasa taslağını oluşturmak ve seçimlerin ya da seçimleri gerçekleştirecek anayasal oluşumu kurmak, seçimlerin gerçekleştirilmesi için tarafsız ve güvenli bir ortam oluşturmak, yeni Anayasa'yı Suriye halkının referandumuna sunmak ve Suriye halkının yeni parlamentosunu ve yeni devlet başkanını belirlemesi için özgür ve temiz seçimleri gerçekleştirmek, Tam Yetkili Geçici Yönetim Kurulu'nun yerine getirmesi gereken görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Tam Yetkili Geçici Yönetim Kurulu'nun görev süresinin 18 ay olduğu anımsatıldı.

Ülkedeki askeri ve siyasi ulusal güçlerin birlikte hareket etmesinin yeni Suriye'nin inşası için zaruri olduğu vurgulanan açıklamada, Suriye halkına karşı savaş suçları işleyenlerin bulunup adalet karşısına çıkarılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SMDK'dan Yeni Hükümete Destek - Son Dakika

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