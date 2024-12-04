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SMO Münbiç Sınırına Dayandı

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Suriye Milli Ordusu, Halep sonrası Münbiç sınırına ulaşarak kontrol için ilerliyor.

04.12.2024 12:38
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(ANKARA) - Suriye'de  Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Halep'i ele geçirmesinin ardından Tel Rıfat'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç sınırlarına dayandı. Yerel kaynaklar, SMO birliklerini taşıyan konvoylarının Münbiç sınırına ulaştığının görüntüsü olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıyor.

Suriye hükümetine karşı HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar hızla ilerleyerek Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirdiği saldırıların ardından Tel Rıfat'ın kontrolünü ele geçiren SMO, Münbiç sınırlarına dayandı.

Yerel kaynaklar, SMO birliklerinin konvoylarının Fırat Nehri'nin batısında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği son bölgelerden olan Münbiç sınırına ulaştığının görüntüsü olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), SDG'nin dün Münbiç'e yakın Cerablus bölgesine yönelik saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6 sivilin yaralandığını açıkladı.

SMO Halep'teki Kuveyris Havaalanı'nı ele geçirerek SDG'nin kontrol ettiği Tel Rıfat ile Münbiç arasındaki bağlantıyı kesmiş, sonraki gün de Tel Rıfat'ın kontrolünü ele geçirmişti. SMO'nun Tel Rıfat'ın ardından Fırat Nehri'nin batısında SDG'nin kontrol ettiği son bölgelerden olan Münbiç'e yöneleceği ifade ediliyor.

SOHR, silahlı muhaliflerin geçen hafta başlayan saldırıları kapsamında Münbiç'te SMO ve SDG arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti. 26 Kasım'dan bu yana El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Halep ve çevresindeki hızlı ilerleyişi sırasında şiddetli çatışmalar yaşanmaması dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA

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