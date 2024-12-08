SMO, Münbiç'te PKK/YPG'ye Karşı Operasyona Devam Ediyor

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SURİYE Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ YPG'ye operasyon başlattı. Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; SMO 'Özgürlük Şafağı' operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmeye başladı. Harekat devam ederken, Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığı belirtildi. PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kaldığı, Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdürüldüğü ve bütün örgüt unsurlarının bölgeden temizlendiği kaydedildi.