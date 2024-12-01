Smotrich: Hizbullah Tehdidine Karşı Hareket Özgürlüğü Sürecek - Son Dakika
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Smotrich: Hizbullah Tehdidine Karşı Hareket Özgürlüğü Sürecek

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Hizbullah'ın askeri kapasitesine karşı hareket özgürlüğü sağlanacak.

01.12.2024 19:17
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Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın askeri kapasitesini geri kazanma girişimini ve tehdidini engellemek için Lübnan'da (askeri) hareket özgürlüğünü sürdüreceğini söyledi.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin, Lübnan'la arasındaki anlaşmanın uygulanma mekanizmasını beklemeyeceğini belirtti.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

"Fransızlar, Lübnanlılar, kuzey sakinleri ve İsrail vatandaşları dahil herkes şunu bilsin ki İsrail herhangi bir mekanizmayı beklemeyecek. Hizbullah'ın askeri kapasitesini geri kazanma ve kuzey halkına tehdit oluşturma yönünde herhangi bir girişimini engellemek için tam hareket özgürlüğünü koruyacak."

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan Fransız bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, her iki taraf da (İsrail ve Hizbullah), ateşkes anlaşmasını tehlikeye sokacak herhangi bir eylemden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

İsrail, Lübnan ile arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren anlaşmayı tam 62 kez ihlal etti.

Yediot Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan haberde de Fransa'nın İsrail'i Lübnan'da ateşkesin ihlal edilmemesi konusunda uyardığı kaydedilmişti.

Haberde, Fransa tarafının, İsrail'e son 24 saatte Lübnan'da 52 ateşkes ihlalinin gerçekleştiğini ve 3 Lübnanlının öldüğünü ilettiği belirtilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz ya da havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

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