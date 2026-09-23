Smotrich, Sukkot'ta Batı Şeria'daki kaçak yerleşimlere provokatif gezi çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan kaçak ve yasa dışı yerleşimlere provokatif "turistik turlar" başlattı.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsraillileri Yahudi dini bayramı Sukkot'ta (Çardaklar) partisinin Batı Şeria'da başlattığı provokatif turlara katılmaya çağırdı.

Seçmenlerini Maliye Bakanı olarak görev yaptığı aşırı sağcı koalisyon hükümeti döneminde işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan 160 kaçak ve 104 yasa dışı yerleşim yerini ziyarete davet eden Smotrich, "Yerleşim devrimini kendi gözlerinizle görün ve İsrail Devleti'ne sunduğu güveni hissedin." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'yı ilhak amacıyla yasa dışı yerleşimlerin inşasına öncülük eden Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki kaçak ve yasa dışı yerleşimlere yönelik gezi rotalarının yer aldığı Dini Siyonizm Partisi'nin hazırladığı web sitesinin linkini paylaştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.